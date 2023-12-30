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06:57, 30 декабря 2023Россия

В России оценили отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Пушков назвал отказ Милея от БРИКС признаком проамериканской модели поведения
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение нового президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления в БРИКС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что отныне Аргентина становится важной «точкой сравнения». В частности, он оценил отказ страны от вступления в БРИКС и назвал это решение признаком проамериканской модели поведения. Сенатор отметил, что в современном мире все большее количество страны стремятся не делать «однозначный выбор в пользу Соединенных Штатов».

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По мнению политика, подобная «заявка сколь громкая, столь и рискованная». Он подчеркнул, что Аргентина находится в «катастрофической» экономической ситуации, когда преуспеть крайне трудно.

«Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», — заключил Пушков.

29 декабря Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. По его словам, страна не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.

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      Марина Совина
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