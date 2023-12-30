Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода

Омбудсмен Львова-Белова: при обстреле Белгорода ранены 17 детей

При обстреле Белгорода были ранены 17 детей, четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, по поручению президента России в Белгород вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС России. «При необходимости детей направят в федеральные клиники», — сообщила она.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства. В Минобороны уточнили, что ракеты и большая часть снарядов перехвачены, однако несколько снарядов и обломков ракет попали по Белгороду.