Экспериментальный препарат облегчил симптомы длительного ковида

The Lancet Infectioushoods: препарат SIM01 облегчил симптомы постковида

Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное в Гонконге, показало, что экспериментальный препарат SIM01 облегчает множественные симптомы длительного заболевания COVID или постковидного синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectioushoods.

SIM01 содержит штаммы анаэробных бактерий Bifidobacterium (которые являются пробиотиками) и растворимые волокна (пребиотики), изменяющие микробиом кишечника и модифицирующие иммунный ответ.

С июня 2021 года по август 2022 года исследователи случайным образом распределили 463 взрослых пациентов с длительным течением COVID в одной больнице для приема SIM01 или плацебо с витамином С внутрь два раза в день в течение шести месяцев.

Через шесть месяцев значительно большее количество участников группы SIM01 сообщило о более значительном уменьшении таких симптомов, как утомляемость (на 47 процентов), потеря памяти (56 процентов), затруднения с концентрацией внимания (62 процента), желудочно-кишечные расстройства (30 процентов) и общее недомогание (31 процент), чем в группе плацебо.