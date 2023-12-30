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09:10, 30 декабря 2023Наука и техника

Определены полезные для здоровья низкоуглеводные диеты

JAMA Network Open: показана польза диет с углеводами из цельного зерна

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения определили, что низкоуглеводные диеты с высоким содержанием белков, жиров и углеводов из здоровых растительных источников связаны с более медленным долгосрочным набором веса. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали диету и вес 123 332 здоровых взрослых людей с 1986 года по 2018 год. Всего было рассмотрено пять категорий диет: общая низкоуглеводная диета, низкоуглеводная диета на основе продуктов животного происхождения, диета на растительной основе с упором на белки и жиры, здоровая диета с упором на растительные белки, полезные жиры и меньшее количество рафинированных углеводов, а также нездоровая низкоуглеводная диета с вредными жирами и углеводами, поступающими из хлеба и круп.

Показано, что низкоуглеводные диеты, состоящие в основном из растительных белков и жиров с полезными углеводами, например, из цельнозерновых продуктов, были связаны с более медленным долгосрочным набором веса, чем низкоуглеводные диеты, состоящие в основном из животных белков и жиров.

Участники, соблюдавшие общую низкоуглеводную диету, низкоуглеводную диету на основе продуктов животного происхождения, а также нездоровую низкоуглеводную диету, набирали больший вес. Эта связь была выражена среди участников моложе 55 лет, имевших избыточный вес и менее физически активных.

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      Александр Еникеев
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