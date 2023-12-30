Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лутон Таун
2:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|20-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:0
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:0
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Виннипег Джетс
Сегодня
22:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|18-й тур
19:42, 30 декабря 2023Спорт

Глава РПЛ назвал человека года в российском футболе

Глава РПЛ Алаев назвал вратаря Акинфеева человеком года в российском футболе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выбрал человека года в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

Алаев назвал таковым вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева. «Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — заявил глава лиги.

В текущем сезоне РПЛ Акинфеев сыграл в 15 встречах. Голкипер пропустил 20 мячей и провел четыре матча всухую.

37-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударе по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire»

      Раскрыт заработок хакеров

      В Таиланде найден утонувшим пропавший без вести россиянин

      Бывший глава украинского МВД назвал положение ВСУ на фронте критическим

      В России высказались об ответе за удары по Белгороду

      Глава РПЛ назвал человека года в российском футболе

      Россия потребовала у постпреда Чехии присутствовать на заседании Совбеза ООН

      Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода

      Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

      Стало известно о новом взрыве в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости