Медведев опубликовал «абсурдный и нелепый прогноз» на 2024 год

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал прогноз на 2024 год. По его словам, он обещал внести свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее.

«Короче, все абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться. Поэтому ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank)», — написал Медведев, вспомнив свой прошлогодний прогноз.

По словам Медведев, в следующем году в России появятся две новые парти — Партия пацанов и Партия чушпанов, которые будут запрещены Минюстом из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте. Он также спрогнозировал, что военно-промышленный комплекс ЕС, США и Канады будет национализирован, после чего передан Киеву для поддержания его военного потенциала.

Зампред Совбеза также предсказал роспуск полицейских формирований в ЕС и передачу их функций «немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта». В «нелепом прогнозе» Медведева также говорится о массовом оживлении мумий инопланетян и захвате Годлиззой власти в Японии.

В прогнозе Медведева на 2023 год говорится, что Польша, Прибалтика, Чехия, Румыния, «Киевская республика» и Словакия на базе Германии создадут Четвертый рейх, с которым начнет воевать Франция. За этим последует раздел Европы, включая новый раздел Польши, спрогнозировал он, подчеркнув, что Северная Ирландия выйдет из состава Соединенного Королевства и присоединится к Республике Ирландия.