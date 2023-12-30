Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду
Нанесенный Вооруженными силами Украины ракетный удар по Белгороду является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков». Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он указал, что Киев пошел на такой шаг из-за бессилия что-либо изменить на фронте. «У тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами», — предупредил он.
«Какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа», — добавил политик. Он объяснил, что в таком случае Украине будет проще выпрашивать у Запада новое оружие.
30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.