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21:16, 30 декабря 2023Россия

Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду

Медведев назвал удар по Белгороду кровавым преступлением бандеровских ублюдков
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: МЧС России / Reuters

Нанесенный Вооруженными силами Украины ракетный удар по Белгороду является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков». Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он указал, что Киев пошел на такой шаг из-за бессилия что-либо изменить на фронте. «У тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами», — предупредил он.

«Какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа», — добавил политик. Он объяснил, что в таком случае Украине будет проще выпрашивать у Запада новое оружие.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.

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      Марина Совина
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