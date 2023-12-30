Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду

Медведев назвал удар по Белгороду кровавым преступлением бандеровских ублюдков

Нанесенный Вооруженными силами Украины ракетный удар по Белгороду является «кровавым преступлением бандеровских ублюдков». Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он указал, что Киев пошел на такой шаг из-за бессилия что-либо изменить на фронте. «У тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами», — предупредил он.

«Какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа», — добавил политик. Он объяснил, что в таком случае Украине будет проще выпрашивать у Запада новое оружие.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.