Ожидание на подъезд к Крымскому мосту составило около двух часов

На подъездах к Крымскому мосту скопилось свыше 600 автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 487 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 164 транспортных средства», — уточняется в сообщении. При этом отмечается, что ожидание составляет около двух часов.

Ранее в декабре Крымский мост открыли для автомобилей. Проезд для машин открыли спустя 20 минут после приостановки.

Президент России Владимир Путин ранее рассказывал россиянам, что Крымский мост хотели строить еще при царе Николае II и Иосифе Сталине. Однако, по словам президента, реализовать эту идею предшествовавших глав государства удалось только сейчас, причем с блеском.