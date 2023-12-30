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00:48, 30 декабря 2023Мир

Министры обороны США и Украины обсудили поддержку Киева

Пентагон и Минобороны Украины обсудили поддержку Киева со стороны Запада

Фото: Jason Reed / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили положение дел на поле боя и перспективы поддержки Киева со стороны Запада. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Как уточнили в министерстве, телефонный разговор глав оборонных ведомств США и Украины состоялся в пятницу, 29 декабря. Они коснулись последних событий на поле боя.

«Шеф Пентагона заявил украинскому коллеге, что США, а также их союзники и партнеры остаются привержены поддержке Украины», — говорится в заявлении американской стороны.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что у большинства западных стран уже заканчиваются ресурсы для поддержки Украины. В первую очередь отказаться от помощи стране могут Венгрия и Словакия. Терпение постепенно заканчивается у Польши.

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      Марина Совина
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