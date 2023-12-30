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23:59, 30 декабря 2023Россия

Политолог объяснил атаку ВСУ на Белгород

Политолог Аверьянов: Украина перешла к террору после провала контрнаступления

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Украина решила прибегнуть к террористическим методам после провала контрнаступления армии. Об этом в интервью «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов, комментируя обстрел Белгорода.

По его словам, украинским войскам не удается победить Россию на поле боя, поэтому они пытаются отыграться на мирных гражданах. Эксперт также отметил, что западные союзники Киева могли не знать о готовящейся атаке, однако нельзя исключать вероятность того, что она была согласована с ними. «Этот вопрос требует тщательного прояснения с российской стороны», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что обстрел приблизил всех к «очень опасной черте», которую не стоит перешагивать. Однако необходимо объяснить Киеву недопустимость подобных действий понятными для него методами, считает он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник пообещал, что исполнители теракта в Белгороде будут вычислены. Он отметил, что в России уже представляют, кто вел обстрел.

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      Марина Совина
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