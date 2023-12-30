Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:31, 30 декабря 2023Россия

В России пообещали вычислить исполнителей теракта в Белгороде

Посол Мирошник: исполнителей теракта в Белгороде вычислят

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Исполнителей теракта в Белгороде вычислят, в России уже представляют, кто вел обстрел. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, для точного определения исполнителей понадобится какое-то время. «Выяснить, кто командир подразделения, кто командовал расчетом, кто давал предписания, вот это все можно и нужно», — рассказал Мирошник.

По последним данным, жертвами обстрела Белгорода со стороны ВСУ стали 18 человек, 111 числятся в списке пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Военкоры сообщили о подлете к Киеву роя ударных дронов

      Раскрыт заработок хакеров

      Россиянам назвали самые полезные закуски на новогоднем столе

      В России пообещали вычислить исполнителей теракта в Белгороде

      Жительница Белгорода рассказала о помощи горожан во время обстрела

      Запорожская область отменила сокращение комендантского часа

      Игроки детской хоккейной команды из России разбились в аварии

      На Западе возмутились атакой ВСУ на Белгород

      Скончалась известная ведущая программы «Время»

      Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости