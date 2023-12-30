В России пообещали вычислить исполнителей теракта в Белгороде

Посол Мирошник: исполнителей теракта в Белгороде вычислят

Исполнителей теракта в Белгороде вычислят, в России уже представляют, кто вел обстрел. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, для точного определения исполнителей понадобится какое-то время. «Выяснить, кто командир подразделения, кто командовал расчетом, кто давал предписания, вот это все можно и нужно», — рассказал Мирошник.

По последним данным, жертвами обстрела Белгорода со стороны ВСУ стали 18 человек, 111 числятся в списке пострадавших.