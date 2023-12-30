Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине

Посол РФ Антонов: реакция США на удары по Украине говорит об успешности СВО

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил реакцию США на удары российских Воздушно-космических сил (ВКС) по Украине. По его словам, которые приводит Telegram-канал дипмиссии, это говорит об успешности специальной военной операции (СВО).

Дипломат отметил, что задачи Запада не изменились, там хотят победить Россию на поле боя, нанести экономическое поражение санкциями и внести раскол в общество. Однако их попытки не увенчались успехом, за последний год страна консолидировалась, усилила боеготовность военных, свидетельством тому стала атака 29 декабря.

Антонов отметил, что если бы США думали об украинском народе, то разрешили бы конфликт, прекратив гибридную войну. «Агрессивные же заявления с призывами к еще более ожесточенному военному противостоянию ведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности», — добавил дипломат.

Посол выразил мнение, что историческая ответственность за конфликт на Украине лежит на США. Он также предупредил, что любые посягательства на безопасность России получат решительный ответ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине угрожает страна НАТО и безопасности Европы. Глава Белого дома выпустил специальное заявление в связи с массированным ракетным ударом России по украинской территории. Он назвал атаку самой крупной с февраля 2022 года и призвал Конгресс как можно скорее выделить средства для дальнейшей поддержки Киева.

