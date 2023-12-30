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13:36, 30 декабря 2023Россия

При обстреле Украиной Брянской области погиб ребенок

Богомаз: в Брянской области из-за обстрела ВСУ погиб 9-летний ребенок

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Кистер и Борщево в Погарском районе погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что ребенку было девять лет. Глава региона пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

По словам губернатора, было выпущено более десяти снарядов из ракетных систем залпового огня. «По предварительным данным разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Ночью 30 декабря сообщалось, что над областью дважды сбивали беспилотники ВСУ. Вначале средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА, затем еще один над Брянском.

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      Антон Похиляк
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