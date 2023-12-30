Беспилотник самолетного типа снова уничтожили над Брянском
Губернатор Богомаз: беспилотник самолетного типа снова уничтожен над Брянском
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа снова уничтожен над Брянском, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, российскими военными была пресечена очередная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Над городом Брянском подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.
Ранее Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона.
ВСУ 29 декабря пять раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотника над Курской областью.