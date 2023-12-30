Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 30 декабря 2023Мир

Великобритания объяснила свое решение об отправке Украине сотен ракет

Дипломат Вудворд: Лондон отправит Украине ракеты для восполнения ее зарядов ПВО

Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ходе заседания Совбеза организации объяснила, что Лондон отправляет Украине сотни ракет с целью восполнить запасы ее зарядов противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости.

«Мы посылаем еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО», — заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что Соединенное Королевство намерено продолжать оказывать Киеву поддержку столько, сколько потребуется.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что помощь Украине от стран Запада за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов долларов. Эксперт отметил, что Киев крайне скептически относится к этому.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Подмосковье убили отца главы пресс-службы патриарха Кирилла. Его тело нашли в овраге

      Украинцев призвали готовиться к ракетным атакам

      Небензя на заседании ООН озвучил задачу России на Украине

      Небензя призвал ждать самых плохих новостей с Украины

      Беспилотник самолетного типа снова уничтожили над Брянском

      Великобритания объяснила свое решение об отправке Украине сотен ракет

      В США обещали поддерживать Украину и ее народ

      В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

      Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

      В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости