Дипломат Вудворд: Лондон отправит Украине ракеты для восполнения ее зарядов ПВО

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ходе заседания Совбеза организации объяснила, что Лондон отправляет Украине сотни ракет с целью восполнить запасы ее зарядов противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости.

«Мы посылаем еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО», — заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что Соединенное Королевство намерено продолжать оказывать Киеву поддержку столько, сколько потребуется.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что помощь Украине от стран Запада за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов долларов. Эксперт отметил, что Киев крайне скептически относится к этому.