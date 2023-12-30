Разработано экспериментальное лечение болезни Альцгеймера

Molecular Neurodegeneration: разработана клеточная терапия против деменции

Ученые Медицинского центра Университета Небраски разработали новую клеточную терапию, которая улучшила обучение и память у мышей с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

Метод направлен на активацию иммунной системы для борьбы с ключевыми аспектами болезни Альцгеймера, в том числе с бляшками, образованными белком бета-амилоидом. Эти скопления накапливаются в тканях мозга и не дают нервным клеткам передавать сигналы друг другу. Согласно одной из гипотез, именно амилоидные бляшки в итоге вызывают необратимую потерю памяти и изменения в поведении, характерные для деменции.

В ходе исследования были использованы генетически модифицированные иммунные клетки, относящиеся к регуляторным Т-клеткам. Когда эти клетки были введены в кровоток лабораторных мышей, накопление бляшек замедлилось, так же как и воспаление нервных тканей. У больных мышей также улучшились когнитивные способности.

Исследователи заявили, что сконструированные иммунные клетки могут стать более эффективным лечением болезни Альцгеймера, от которой страдают миллионы человек во всем мире. Следующим шагом станет тестирование этого подхода с участием людей.