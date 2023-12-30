Россиянам назвали способы выгодно собрать новогодний стол

Юрист Сорк: заранее составленное меню поможет сэкономить на новогоднем столе

Чтобы собрать новогодний стол и не потратить много денег, стоит заранее составить меню и заблаговременно закупить некоторые продукты. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дала юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк. Она назвала способы приготовить традиционные угощения без лишних трат.

В первую очередь стоит составить меню и посчитать гостей, отметила собеседница «Ленты.ру».

Достаточно, если на столе будут два всего салата, пара холодных закусок и одно горячее. Не нужно стремиться поразить собравшихся обилием закусок, большинство из которых после застолья отправится в холодильник. Можно попросить гостей принести что-то с собой Диана Сорк дала юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)

«Не нужно готовить много. Вспомните, сколько еды осталось в прошлом году и сколько дней вы все это доедали. Принцип "zero waste" (ноль отходов — прим. "Ленты.ру") будет здесь вполне уместен», — посоветовала эксперт.

Все продукты, которые не портятся, лучше купить заранее. Так удастся сэкономить, поскольку цены перед Новым годом могут вырасти, и избежать предпраздничных очередей.

«Ходить по супермаркету лучше со списком продуктов, это убережет вас от эмоциональных покупок. Задачу упростит онлайн-доставка. Конечно, нельзя приобрести впрок фрукты и торты, а вот консервы, мясо, рыбу, соки — вполне», — сказала Диана Сорк.

Также новогодние праздники — это время, чтобы достать свои запасы и соленья, считает она.

«По возможности приготовить новогодние блюда тоже лучше самим, а не приобрести готовые — так будет дешевле и качественнее. Можно использовать один ингредиент сразу в нескольких блюдах: например, запечь мясо, подать его отдельно и добавить в салат», — заключила специалист.

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