Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу среди женщин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходит в Узбекистане. Россиянка начала соревнования с семи побед подряд и смогла сохранить лидерство. Всего в ее активе 14 набранных очков в 17 турах. Гунина второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу, первый титул она завоевала в 2012 году.

Ранее другая российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, который также проходил в Узбекистане. На тай-брейке спортсменка обыграла представительницу Индии Хампи Конеру.

В ноябре Международная федерация шахмат продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.