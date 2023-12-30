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15:53, 30 декабря 2023Спорт

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу среди женщин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходит в Узбекистане. Россиянка начала соревнования с семи побед подряд и смогла сохранить лидерство. Всего в ее активе 14 набранных очков в 17 турах. Гунина второй раз в карьере стала чемпионкой мира по блицу, первый титул она завоевала в 2012 году.

Ранее другая российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, который также проходил в Узбекистане. На тай-брейке спортсменка обыграла представительницу Индии Хампи Конеру.

В ноябре Международная федерация шахмат продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Алексей Гусев
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