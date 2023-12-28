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18:58, 28 декабря 2023Спорт

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Фото: Unsplash

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На тай-брейке Боднарук обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5 — 1,5. Замкнула тройку сильнейших китаянка Лэй Тинцзе.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.

В ноябре Международная федерация шахмат продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Дарья Коршунова
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