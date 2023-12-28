Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На тай-брейке Боднарук обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5 — 1,5. Замкнула тройку сильнейших китаянка Лэй Тинцзе.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.

В ноябре Международная федерация шахмат продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.