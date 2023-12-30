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02:38, 30 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты подробности об уволенной помощнице Залужного

«Страна.ua»: уволенная помощница Залужного Мартынюк работала певицей в Москве
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Внештатная помощница главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после своих заявлений о военнослужащих, в 2000-х работала в России певицей и актрисой. Об этом написала «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 39-летняя Мартынюк училась актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она начала строить карьеру певицы в Москве: в частности, в течение двух лет она выступала в составе группы «Сливки» в качестве солистки.

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Дебют Мартынюк в кино произошел в 2006 году, когда она снялась в российском комедийном боевике «Ненасытные». На ее счету 14 фильмов и сериалов. В Москве женщина вышла замуж за россиянина и родила в браке дочь, но в 2008 году развелась и вернулась в Киев. В 2014 году Мартынюк выступила за Майдан и стала волонтером после начала конфликта в Донбассе.

Ранее Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV обратилась к родителям военнообязанных с призывом не беспокоиться, что их дети отправятся на фронт. Позже Залужный отстранил советницу за эти слова.

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