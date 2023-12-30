Слуцкий оценил вероятность перехода Дзюбы в китайский клуб

Слуцкий о вероятности перехода Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа»: он не молод

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил вероятность перехода игрока «Локомотива» Артема Дзюбы в китайский клуб. Его слова приводит Sohu.

«Дзюба — мой очень хороший друг, но знаете, у него все еще есть действующий контракт с клубом, и он уже не молод», — заявил Слуцкий.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря. Специалист возглавит клуб с 1 января 2024 года. Контракт рассчитан на один год.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.