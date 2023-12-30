Минобороны сообщило об уничтожении реактивных снарядов над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 13 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

«29 декабря пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня», — сказано в сообщении.

Уточняется, что силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о четвертой за день попытке атаковать регион с помощью беспилотного летательного аппарата. Он уточнил, что беспилотник сбили средствами ПВО. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.