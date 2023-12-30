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12:19, 30 декабря 2023Силовые структуры

В России сестра решила отравить брата муравьиным спиртом ради квартиры

В ЯНАО сестра подговорила знакомого отравить старшего брата ради общей квартиры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) младшая сестра попыталась с помощью киллера отравить 29-летнего брата, чтобы получить принадлежащую им квартиру, пишет Baza.

Девушка подговорила общего знакомого, и тот решил использовать муравьиную кислоту. В награду она пообещала ему проживание в той квартире, что отнимет у родственника.

Мужчина придумал подливать отраву в водку жертве. Он проделывал свои манипуляции постепенно, чтобы не вызвать подозрений. Однако когда жертве стало плохо и его госпитализировали, врачи поняли, что происходит. Информацию об отравлении передали следователям, а те вышли на заговорщиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники втерлись в доверие к пожилому инвалиду и заставили в завещании переписать на них квартиру в центре города стоимостью 16 миллионов рублей. После этого жертву опоили транквилизаторами и наркотиками. Пережить последствия отравления мужчина не смог, его тело нашли на автобусной остановке.

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      Платон Щукин
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