Трамп опроверг слова Коламбуса о секрете его появления в фильме «Один дома 2»

Трамп возмутился обвинениями в насмешках над своей ролью в фильме «Один дома 2»

Бывший президент США Дональд Трамп гневно опроверг слова режиссера Криса Коламбуса о секрете его появления в фильме «Один дома 2». Об этом пишет ВВС со ссылкой на аккаунт политика на платформе Truth Social.

По словам Трампа, в действительности создатели фильма умоляли его сняться в эпизоде картины. «Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но прежде всего настойчивы», — заявил бывший президент США.

При этом политик возмутился, что его обвинили в насмешках над своей ролью в фильме. «Если они чувствовали, что над ними издеваются или не хотели видеть меня в сцене, то почему они предложили эту роль и показывали меня более 30 лет? Потому что я был и до сих пор отлично подхожу для этого фильма, вот почему! Люди звонят мне всякий раз, когда "Один дома" выходит в эфир», — рассказал Трамп.

Ранее в декабре Крис Коламбус раскрыл секрет появления Трампа в фильме «Один дома 2». По его словам, политик появился в эпизоде кинокартины из-за ультиматума, который он поставил съемочной группе.