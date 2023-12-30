У дома поддержавшего Депардье актера появилась оскорбительная надпись

У дома бельгийского актера появилась оскорбительная надпись в адрес Депардье

На заборе дома бельгийского актера и юмориста Бенуа Пульворда появились оскорбления в адрес Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал Sud Info.

Надпись, гласящая «Депардье нам не нравится, он большая свинья» появилась на заборе дома Пульворда, проживающего в городе Жамб на юге Бельгии, в эту пятницу. Это произошло после того, как Пульворд вместе с другими деятелями культуры подписал открытое письмо в поддержку коллеги. Пульворд известен по фильмам «Человек кусает собаку» и «Коко де Шанель» и три раза номинировался на премию «Сезар».

Кроме Пульворда Депардье поддержали актер и комик Пьер Ришар, топ-модель Карла Бруни и еще 48 деятелей культуры Франции. В открытом письме они осудили «линчевание и поток ненависти», который обрушился на обвиненного актера, и напомнили о презумпции невиновности.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Депардье в насилии, произошедшем в 1995 году. По ее словам, она подверглась насилию со стороны артиста, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. До этого в сексуальном насилии Депардье обвинили 13 женщин.