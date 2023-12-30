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15:43, 30 декабря 2023Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Unsplash

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жителям города необходимо спуститься в укрытие. «Опасность сохраняется», — добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что Белгород днем 30 декабря подвергся новому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, по предварительным данным, погибли двое детей.

Перед этим, около 15:00, система оповещения в городе предупредила о ракетной опасности. Под обстрел, в частности, попала Соборная площадь в центре города. Снаряды также попали в жилые дома.

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      Варвара Кошечкина
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