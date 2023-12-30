В МИД заявили о мыслящей категориями войны Украине

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что Украина мыслит категориями войны

Замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РИА Новости заявил, что Украина мыслит категориями войны, в Москве не видят политической воли к установлению мира ни в Киеве, ни на Западе.

Дипломат отметил, что урегулирование конфликта во многом зависит от устранения его первопричин. Он напомнил, что Россия требует от западных стран перестать накачивать республику оружием, а от Украины — «прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории».

Кроме того, Киев должен подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, провести демилитаризацию и денацификацию, признать вошедшие в состав России регионы и обеспечить права русскоязычного населения, добавил Галузин.

По его словам, Украина отвергает мирные посреднические инициативы, представленные разными странами за последнее время. Украинская «формула мира» в свою очередь является набором ультиматумов к Москве и оправдывает продолжение боевых действий, подчеркнул замглавы МИД.

«В Киеве по-прежнему мыслят категориями войны и намерены продолжать конфликт "до победного конца", под которым, очевидно, подразумевается "война до последнего украинца», — сказал Галузин.

Он добавил, что Украину в этом поддерживают США и страны НАТО, они продолжают поставлять вооружения, отдаляя перспективы урегулирования конфликта. Дипломат заключил, что у России «нет иного выбора», кроме как продолжать спецоперацию до выполнения поставленных задач.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад провел секретную встречу, на которой обсуждалась «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, и, несмотря на все попытки оказать давление на Россию и ее союзников, вынужден прибегать к манипуляциям, выдавать желаемое за действительное, в итоге смирившись с поражением республики.