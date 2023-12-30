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11:57, 30 декабря 2023Среда обитания

В Москве водитель внедорожника протаранил более 10 автомобилей и попал на видео

Shot: задержан протаранивший более 10 авто в Новогиреево водитель Mitsubishi

Рано утром в московском Новогиреево на улице Перовская водитель белой Mitsubishi Pajero протаранил более 10 стоящих во дворе автомобилей и скрылся с места преступления. Ближе к полудню мужчину задержали, сообщает Shot.

В сеть попало видео, на котором видно, что водитель пытался выехать с парковочного места, однако во время маневра задел припаркованные рядом машины, большая часть из которых — иномарки. На некоторых остались царапины, другие получили серьезные повреждения и вмятины. В процессе выезда с парковки госномер автомобиля отвалился и остался на асфальте.

По данным издания, водителем оказался 41-летний житель Перово Кирилл Седаков. После задержания мужчина отказался проходить медосвидетельствование и дышать в трубочку. На него составлено административное дело по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся».

По двум статьям нарушителю грозит лишение прав на срок до трех с половиной лет и административный арест до 15 суток. Дело на контроле столичной прокуратуры.

Ранее в Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь машин, которые находились на парковке. Водителя китайского электрокара после инцидента отвезли в больницу.

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      Нина Ташевская
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