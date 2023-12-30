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03:55, 30 декабря 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды

МВД: в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной церкви (РПЦ) с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — отметила она.

29 декабря тело 90-летнего Романа Легойды с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в овраге в Ленинском городском округе. Пожилой мужчина днем отправился в магазин и не вернулся домой. Telegram-канал «112» уточнял, что смерть носит криминальный характер, пожилой мужчина был убит в результате разбойного нападения.

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства по части 1 статьи 105 УК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Официальный представитель МВД Ирина Волк пообещала, что виновные в происшествии будут найдены и наказаны.

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      Марина Совина
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