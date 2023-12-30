Forbes: ВСУ скоро откатятся к позициям, с которых начинали контрнаступление

Украинская армия на запорожском направлении скоро откатится к тем позициям, с которых начинала летом контрнаступление. Такая точка зрения содержится в материале Forbes.

В тексте говорится, что российская армия все ближе к Работино, если город перейдет под контроль российских частей, то ВСУ будет вынуждена откатиться к поселку Малая Токмачка. Именно от этого села украинские части начинали летнее контрнаступление на этом участке фронта.

Отмечается, что российская армия обладает подавляющим преимуществом в артиллерии и авиации, что делает положение ВСУ очень и очень сложным. Кроме того, с этого участка фронта вывели одну из самых боеспособных частей — 47-ю механизированную бригаду, которая была переброшена под Авдеевку. Таким образом украинское командование пытается усилить оборону этого пригорода Донецка, который называется одной из основных целей армии России в ДНР.

О переходе инициативы к российской армии на запорожском направлении говорил и губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ на этом участке уже перестали предпринимать контратаки.