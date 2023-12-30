В Таиланде найден утонувшим пропавший без вести россиянин

Bangkok Post: в Таиланде утонул турист из России

На пляже таиландского острова Самуи в провинции Сураттхани найден утонувшим 33-летний россиянин, пропавший без вести накануне вечером. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что россиянин вместе с двумя соотечественниками отдыхал в одной из гостиниц на острове Самуи в Таиланде. В пятницу, 29 декабря, около полуночи все трое вышли на пляж, чтобы искупаться. По данным издания, мужчина заплыл далеко от берега и его унесло сильными волнами. В тот же день его друзья обратились в полицию, которая начала поиски туриста. «Спасатели искали пропавшего россиянина до утра, но найти не смогли», — информирует издание.

Отмечается, что останки пропавшего без вести мужчины были найдены на следующий день в субботу, 30 декабря. Местные власти сообщили, что готовятся уведомить российское посольство о произошедшем несчастном случае.

Ранее сообщалось, что российский турист скатился с горки в аквапарке на Пхукете, Таиланд, и получил переломы позвоночника. Мужчина перенес операцию стоимостью более двух миллионов рублей и надеется получить компенсацию.