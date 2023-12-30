Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:28, 30 декабря 2023Путешествия

В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за покушение на мать

В Таиланде задержали подозреваемого в покушении на мать 18-летнего россиянина

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде задержали восемнадцатилетнего россиянина, которому предъявят обвинения в покушении на мать. Об этом пишет РБК.

По данным правоохранительных органов, вечером 29 декабря в тайскую полицию поступило сообщение о нападении на иностранного гражданина. На месте преступления был обнаружен кухонный нож и следы крови. Нападение было совершено на 46-летнюю гражданку России, у которой была серьезная рана на шее. Пострадавшую отвезли в больницу в тяжелом состоянии в местную больницу.

В покушении подозревают 18-летнего сына женщины, которого на месте преступления не оказалось, так как он сел в машину и уехал. Его удалось задержать, а перед предъявлением обвинения молодого человека отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала 23-летнего психически больного россиянина, который бродил по улицам Пхукета с мечом. Нарушитель был быстро задержан, пострадавших в результате инцидента не было.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ждите в самое ближайшее время» Небензя в Совбезе ООН призвал готовиться к плохим новостям для Украины и Запада

      Подозреваемый в убийстве отца Легойды объяснил причину нападения

      Власти продлили запрет на вывоз риса и рисовой крупы

      Разработано экспериментальное лечение болезни Альцгеймера

      Названы причины рекордного за семь лет падения рубля

      Раскрыты экономические ожидания россиян от 2024 года

      Вблизи Крыма уничтожили украинский катер

      В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за покушение на мать

      На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпиады

      ЮАР подала иск о геноциде против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости