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18:29, 30 декабря 2023Бывший СССР

ВС РФ остановили нападение ВСУ в районе Марьинки

Вооруженные силы России остановили две атаки ВСУ на Шумы и Марьинку

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) остановили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки. Соответствующую информацию пишет Telegram-канал Минобороны РФ.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что в ходе операции, которая проходила в районах Шумы и Марьинка, Украина потеряла до 350 военнослужащих, два бронетранспортера и шесть пикапов.

Отмечается, что две атаки на Донецком направлении на населенные пункты Шумы и Марьинку отразили подразделения «Южной» группировки войск, авиация и артиллерия. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре российские военные отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении. Общие потери украинских войск на данном направлении составили до 210 бойцов.

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      Екатерина Ештокина
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