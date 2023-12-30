Вооруженные силы России остановили две атаки ВСУ на Шумы и Марьинку

Вооруженные силы России (ВС РФ) остановили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки. Соответствующую информацию пишет Telegram-канал Минобороны РФ.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что в ходе операции, которая проходила в районах Шумы и Марьинка, Украина потеряла до 350 военнослужащих, два бронетранспортера и шесть пикапов.

Отмечается, что две атаки на Донецком направлении на населенные пункты Шумы и Марьинку отразили подразделения «Южной» группировки войск, авиация и артиллерия. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре российские военные отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении. Общие потери украинских войск на данном направлении составили до 210 бойцов.