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22:24, 30 декабря 2023Россия

ВСУ уличили в использовании зарубежных снарядов при обстреле Белгорода

Политолог Баранов: ВСУ использовали зарубежные боеприпасы при атаке на Белгород
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали зарубежные кассетные боеприпасы при обстреле Белгорода, заявил политолог Николай Баранов. Атаку на российский город он прокомментировал в разговоре с «Известиями».

Он объяснил произошедшее желанием Киева показать западным спонсорам, что украинские войска «не сидят на месте» и способны успешно поражать противника. Кроме того, отметил эксперт, Украине необходимо было отреагировать на удары российских сил по военным объектам страны.

«Украина не может, скорее всего, уничтожить военные объекты у нас. Не знаю, что в Белгороде, в городе какие-то военные объекты есть, но для них очень важно, чтобы был очень громкий шум», — подытожил Баранов.

Атака на Белгород была совершена днем 30 декабря. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Кроме того, в результате обстрела были повреждены жилые дома в центре города, коммерческие объекты и более 100 автомобилей.

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      Марина Совина
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