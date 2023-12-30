В Госдуме поддержали идею запретить показ в СМИ сцен совершенного детьми насилия

Депутат Свинцов поддержал идею запрета на показ сцен совершенного детьми насилия

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Андрей Свинцов прокомментировал внесенный в парламент законопроект, предполагающий запрет на показ в СМИ сцен совершенного подростками и детьми насилия. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий поддержал эту инициативу.

«Лично я буду поддерживать такие инициативы. (...) Запрет на демонстрацию любого насилия, не только подростками и детьми, но и взрослыми, я считаю, нужно поддерживать. (...) Понятно дело, здесь должна быть определенная грань. Вот мы дошли до состояния, когда заблюривают сигареты, алкоголь, кровь — то есть мы в этом направлении идем», — сказал Свинцов.

Я сторонник того, чтобы везде — в телепрограммах, интернете — все это дело аккуратно подчищать, и все эти углы остро сглаживать Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму межфракционный законопроект, запрещающий показывать в СМИ сцены жестокости, физического или психического насилия, происходящие во время совершения подростками и детьми преступлений.

Изменения предлагается внести в статью 4 закона «О СМИ». Авторы инициативы хотят дополнить ее запретом демонстрации в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие во время совершения лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, число происшествий в России, где несовершеннолетние «осуществляют расправу» над своими сверстниками, не снижается. При этом каждое из них «без остановки и со всеми подробностями муссировалось в новостных телепрограммах», при этом в информационных передачах на первый план выносилась демонстрация жестокости, физического или психического насилия, говорится в документе.