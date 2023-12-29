В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

В Госдуме предложили запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

Группа депутатов внесла в Госдуму межфракционный законопроект, запрещающий показывать в СМИ сцены жестокости, физического или психического насилия, происходящие во время совершения подростками и детьми преступлений. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

Изменения предлагается внести в статью 4 закона «О СМИ». Авторы инициативы хотят дополнить ее запретом демонстрации в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие во время совершения лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, число происшествий в России, где несовершеннолетние «осуществляют расправу» над своими сверстниками, не снижается. При этом каждое из них «без остановки и со всеми подробностями муссировалось в новостных телепрограммах», при этом в информационных передачах на первый план выносилась демонстрация жестокости, физического или психического насилия, говорится в документе.

Парламентарии считают, что демонстрируемые в СМИ картины насилия «притупляют способность молодых людей и детей к состраданию и пробуждают в них агрессию», а также могу провоцировать «наиболее психически не устойчивых сверстников к совершению насилия». По мнению депутатов, обществу необходимо увидеть, что все виновные понесли наказание, тогда как жанр «тру-крайм» необходимо искоренить из новостных и информационных повесток в отношении несовершеннолетних.

Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал сурово наказывать за публикацию фото и видео атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Равную ответственность должны нести как те, кто выставляет кадры умышленно, так и те, кто делает это, не думая, подчеркнул он.