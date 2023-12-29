Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:27, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

В Госдуме предложили запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Группа депутатов внесла в Госдуму межфракционный законопроект, запрещающий показывать в СМИ сцены жестокости, физического или психического насилия, происходящие во время совершения подростками и детьми преступлений. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

Изменения предлагается внести в статью 4 закона «О СМИ». Авторы инициативы хотят дополнить ее запретом демонстрации в новостных телепрограммах и в информационно-телекоммуникационных сетях сцены жестокости, физического и (или) психического насилия, происходящие во время совершения лицами в возрасте до 18 лет преступлений или иных противоправных действий.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, число происшествий в России, где несовершеннолетние «осуществляют расправу» над своими сверстниками, не снижается. При этом каждое из них «без остановки и со всеми подробностями муссировалось в новостных телепрограммах», при этом в информационных передачах на первый план выносилась демонстрация жестокости, физического или психического насилия, говорится в документе.

Материалы по теме:
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023
Последствия голой вечеринки Ивлеевой: налоговая проверка и извинения, что грозит блогерше
Последствия голой вечеринки Ивлеевой:налоговая проверка и извинения, что грозит блогерше
28 декабря 2023

Парламентарии считают, что демонстрируемые в СМИ картины насилия «притупляют способность молодых людей и детей к состраданию и пробуждают в них агрессию», а также могу провоцировать «наиболее психически не устойчивых сверстников к совершению насилия». По мнению депутатов, обществу необходимо увидеть, что все виновные понесли наказание, тогда как жанр «тру-крайм» необходимо искоренить из новостных и информационных повесток в отношении несовершеннолетних.

Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал сурово наказывать за публикацию фото и видео атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Равную ответственность должны нести как те, кто выставляет кадры умышленно, так и те, кто делает это, не думая, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе. Что будет с ценами?

      Артисты-иноагенты столкнулись со сложностями новогодних выступлений

      Нетаньяху отказался проводить заседание кабмина по обсуждению будущего Газы

      Стала известна первая женщина с состоянием в 100 миллиардов долларов

      В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

      В Колорадо озвучили условия восстановления Трампа на праймериз

      На Украине увидели угрозу роста коррупции вдвое во время военных медкомиссий

      Названы не пришедшие на вечеринку Ивлеевой артисты

      Парам подсказали способ избежать ссор из-за денег в праздники

      Неизвестный четыре раза проникал в дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости