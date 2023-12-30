Зеленский заявил об отсутствии у Украины территориальных потерь

Зеленский заявил, что Украина в 2023 году не отступила ни на одном направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) в 2023 году не потеряли ранее занятые территории. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя прошедшую итоговую ставку командования.

«В этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле», — сказал политик. Также, по его утверждению, ВСУ «вернули себе море и сделали более безопасным небо».

10 декабря российские войска подняли флаг над Марьинкой. Они установили триколор на месте, где проходили бои. Тогда сообщалось, что штурмовики закрепляются на занятых территориях и проводят разведку лесополосы, а также близлежащего населенного пункта Георгиевка.

в мае под полный контроль России перешел Артемовск. Он находится к северу от крупного города Горловки и являлся важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.