Жительница Белгорода рассказала о помощи горожан во время обстрела

Жительница Белгорода рассказала о помощи горожан друг другу во время обстрела

Жительница Белгорода Кира Моисеева в разговоре с «Известиями» рассказала об обстреле города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Она отметила, что во время атаки люди старались помогать друг другу. По словам Киры, она вместе с мамой находилась неподалеку от площади, когда начался обстрел. Ей пришлось выйти из укрытия, чтобы забрать ребенка из соседнего здания. «Потом уже мы мелкими перебежками пытались попасть домой. Спасибо огромное людям из других зданий, которые сразу затаскивали нас в подвал, потому что там, где мы пробегали, был прилет», — рассказала она.

ВСУ атаковали центр Белгорода 30 декабря. В результате ударов пострадали 111 человек, еще 18 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.