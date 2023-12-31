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16:21, 31 декабря 2023Путешествия

Катер с российскими туристами столкнулся со скалами в Таиланде

Из-за столкновения катера со скалами в Таиланде пострадали семеро россиян

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде семеро россиян пострадали от столкновения туристического катера со скалами. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал агентству, что примерно в 11:00 по московскому времени у острова Майтон катер с туристами столкнулся со скалами.

Семеро россиян получили травмы. Для одной российской туристки столкновение завершилось летальным исходом. Остальные были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что россиянин, отдыхавший в Таиланде, найден утонувшим. Накануне вечером он заплыл далеко от берега, и его унесло волнами.

До этого другой турист из России сломал позвоночник, скатившись с горки в аквапарке Пхукета. Он заявил, что перед посещением водного аттракциона получил недостаточные рекомендации по технике безопасности от инструктора.

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