Королева Дании отречется от престола после 52 лет царствования

Королева Дании Маргрете II отречется от престола в январе 2024 года

Королева Дании Маргрете II отречется от престола в январе 2024 года. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте датской королевской династии.

«Я решила, что сейчас — верное время. 14 января 2024 года (...) я уйду с поста королевы Дании», — указано в публикации.

Преемником королевы станет ее старший сын — наследный принц Фредерик.

Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. Таким образом, ее правление продлится ровно 52 года.

Ранее Король Великобритании Карл III высмеял свои пальцы. «По крайней мере у тебя нет таких пальцев-сосисок, как у меня», — сказал он своему сыну, принцу Уильяму на репетиции церемонии коронации.

