Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:22, 31 декабря 2023Бывший СССР

Подполье назвало цели российских ударов в Харькове

Подпольщик Лебедев: удары РФ по Харькову нацелены на «Правый сектор» и «Кракен»
СюжетРоссийские войска

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев назвал цели российских ударов в Харькове. По его словам, они были направлены на здания, в которых располагались украинские националисты из запрещенных в России экстремистских организаций «Правый сектор» и «Кракен», передает РИА Новости.

Подпольщик рассказал, что на переданных харьковскими агентами кадрах видно, что после попадания в одном из зданий возник пожар. Также удар пришелся по Институту метрологии, в котором, по данным подполья, встречались офицеры ВСУ и представители «Кракена».

Лебедев добавил, что большую часть националистических подразделений расселили в хостелах и жилых домах по улице Рымарской, за театром Пушкина, а также от улицы Гуданова до Политехнической.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы
По Украине нанесен массированный удар.Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы
29 декабря 2023

После ракетного удара и взрывов по улице Шевченко в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжали пикапы с пулеметами, добавил координатор подполья. Он отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) запрещали снимать поврежденные дома со стороны двора, туда пускали только машины скорой помощи и военных.

По данным харьковской агентуры, поздно вечером и ночью были ликвидированы офицеры Главного управления разведки (ГУР) и СБУ, а также около 200 иностранных и украинских военнослужащих, заключил Лебедев.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по объектам на Украине после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Военные ударили по гостиничному комплексу «Харьков Палас», в котором находились представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании теракта в Белгороде. В ведомстве также заявили о ликвидации представителей руководящего состава Службы безопасности Украины (СБУ), иностранных наемников и бойцов подразделения «Кракен».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

      В пригороде Иерусалима палестинец напал с ножом на двух израильтян

      Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова

      Атаку на Белгород назвали новым видом терроризма

      В Турции произошли три землетрясения

      В Киеве заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры за год

      На юге Израиля объявили воздушную тревогу

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Лавров рассказал об инициативе России по ближневосточному урегулированию

      В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости