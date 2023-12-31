Расстрел солдат заградотрядом ВСУ сняли на видео. Зачем Украина использует карателей против своих бойцов?

Беспилотник снял на видео расстрел отступающих солдат заградотрядом ВСУ

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

Собеседник агентства пояснил, что украинское командование при помощи карателей пытается удержать мобилизованных и бойцов теробороны от бегства с позиций. В качестве доказательства он передал видео с разведывательного беспилотника, на котором видно, как солдаты открывают огонь по своим сослуживцам, покинувшим опорный пункт после приближения российских штурмовиков.

Одному солдату, решившему бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину. Между заградотрядом и бойцами завязалась перестрелка с применением гранат, а завершается ролик взрывом позиции карателей от попадания дрона-камикадзе.

Где и когда произошла эта ситуация, не раскрывается.

Заградотряды в ВСУ стали массовым явлением

О существовании в ВСУ заградотрядов в октябре рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возле сел Ивановка и Новотягинка такой отряд открыл огонь по украинским солдатам, которые отказались форсировать Днепр.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ пытаются остановить хаотичное бегство военнослужащих в районе Лисичанска в ЛНР. Для этого отправили в село Волчеяровка заградотряд нацистского формирования «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация). Это подразделение удалось уничтожить российской артиллерии.

Летом командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщил, что роль заградотрядов в ВСУ выполняют инструкторы из стран НАТО. В рядах украинской армии немало наемников, среди которых встречаются уроженцы стран Прибалтики и Грузии. Тогда Мордвичев отметил, что в каждой роте ВСУ насчитывается порядка 10 иностранцев.

1 декабря медик ВСУ Анастасия Муцей прямо призналась, что угрожала своим сослуживцам расстрелом.

Были три деда, которых я вела на позиции, и один остановился. Я сняла оружие с предохранителя и сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я выстрелю и пойду дальше». Он встал и пошел Анастасия Муцей медик ВСУ

В эфире украинского телеканала она рассказала, что была вынуждена так поступить, поскольку в том месте останавливаться было нельзя из-за риска попасть под обстрел автоматического гранатомета.

ВСУ столкнулись со снижением морального духа

Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ. Как пишет издание, моральный дух бойцов был подорван многочисленными потерями в ходе летнего наступления.

В начале декабря военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» объяснил бегство бойцов ВСУ при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском. По его мнению, это связано с деморализацией украинских военных на этом участке фронта. Он уточнил, что многие из украинских военных находятся в состоянии паники.

В сентябре пленный украинский военный рассказал, что его товарищи дезертируют из-за низкого морального духа и вранья командования. «Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что выжить не получится — прим. "Ленты.ру"), но командиры уверяют нас, разговаривают, и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит все совсем наоборот», — пожаловался военнопленный.