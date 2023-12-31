Депутат Госдумы Бородай заявил о невозможности перемирия с Украиной в праздники

После массированной атаки на Белгород Вооруженными силами Украины (ВСУ) ни о каком прекращении огня на период праздников речи быть не может, заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Бородай. Возможность новогоднего перемирия он оценил в беседе с News.ru.

Бородай подчеркнул, что перемирие с Киевом невозможно, поскольку проводимая Россией специальная военная операция (СВО) направлена на борьбу с «бандой террористов». «Мы не ведем войну с братским народом, как принято говорить и считать. Те люди раньше были одним с нами народом, а сейчас они стали предателями», — поделился своим мнением парламентарий.

Бородай добавил, что Украина уже давно переметнулась на сторону коллективного Запада и самостоятельно не принимает никаких решений, поэтому происходящее нельзя назвать конфликтом двух государств.

Ранее Минобороны России отчиталось об ответе на обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Военное ведомство заявило о поражении центра принятия решений и военных объектов в Харькове. Среди прочего российская армия уничтожила представителей Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ, принимавших непосредственное участие в планировании теракта в Белгороде.