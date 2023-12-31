В российском регионе родились дети с неопределенным полом

В Тюменской области в 2023 году родились шесть детей с неопределенным полом

В Тюменской области в 2023 году родились шесть детей с неопределенным полом. О новорожденных с редкой мутацией изданию 72.ru рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Речь идет о мутации, при которой и наружные, и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. По словам собеседника издания, пол таким детям можно скорректировать хирургическим путем. При этом для уточнения пола необходимо провести генетическое исследование, отметили в тюменском Депздраве.

Дети с нарушением формирования пола рождались в регионе и раньше. Так, по данным издания, в 2022 году такой диагноз поставили троим младенцам, в 2021 — двоим.

Ранее в США женщина с двумя матками родила двойню. Как заявляют медики, вероятность таких случаев составляет один к миллиону. До этого жительница Алабамы родила еще троих детей.