Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки в связи с обстрелом Белгорода

Мэр Владивостока Шестаков отменил фейерверки после атаки ВСУ на Белгород

Во Владивостоке отказались от праздничных фейерверков из-за обстрела Белгорода. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в своем Тelegram-канале.

Фейерверки были запланированы на вечер 31 декабря. «Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — говорится в заявлении градоначальника. Он выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее власти Магадана отменили традиционные гуляния в новогоднюю ночь после атаки на Белгород. Мэр города подчеркнул, что их проведение было бы неуместным.