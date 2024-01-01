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02:34, 1 января 2024Бывший СССР

Число погибших и раненых в результате новогоднего обстрела Донецка возросло

Пушилин: 4 человека погибли и 13 ранены в результате обстрела Украиной Донецка

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Донецка в новогоднюю ночь возросло до четырех, 13 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщал о трех погибших и семи раненых.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу через десять минут после наступления нового года.

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