Число погибших и раненых в результате новогоднего обстрела Донецка возросло

Пушилин: 4 человека погибли и 13 ранены в результате обстрела Украиной Донецка

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Донецка в новогоднюю ночь возросло до четырех, 13 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщал о трех погибших и семи раненых.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу через десять минут после наступления нового года.