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13:29, 1 января 2024Экономика

Казахстан решил повысить тариф на транзит нефти из России

«КазТрансОйл» сообщил о повышении тарифов на транзит нефти из России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Национальный оператор Казахстана АО «КазТрансОйл» сообщил о повышении тарифов на транзит российской нефти по участку ТОН-2 с 1 января. Об этом решении сообщается на официальном сайте компании.

Теперь, по обновленным данным оператора, стоимость транзита на расстояние в одну тысячу километров составляет 11,28 доллара без НДС. Такое решение было утверждено председателем правления компании уже в начале декабря.

Уточняется, что до этого стоимость транзита на одну тысячу километров составляла лишь 9,3 доллара. Такие параметры были согласованы еще в 2018-м.

ТОН-2 имеет пропускную способность 10 миллионов тонн в год. При этом проектная мощность достигает 18 миллионов тонн в год. По территории Казахстана, как уточняется, идет участок протяженностью 186,25 километра — через него нефть из России поставляется до Павлодарского нефтехимического завода, затем часть направляется в Китай и Узбекистан.

В декабре также стало известно, что Казахстан договорился с Россией о поставках нефти в Германию. В 2024-м через «Дружбу» должны направить в Германию около 1,2 миллиона тонн нефти.

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