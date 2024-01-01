Крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце зарегистрировали в новогоднюю ночь

Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце появилась в Новый год под бой курантов

В новогоднюю ночь практически одновременно с боем курантов произошла крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце. О регистрации рекорда сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В мировых каталогах, которые ведутся по лондонскому времени, вспышку отнесли к 2023 году, хотя в большей части России она была зафиксирована уже в 2024 году. Взрыв произошел на определенной области из-за того, что в короне звезды из-за движения солнечных пятен накопилась магнитная и электрическая энергия.

«Эта область еще вчера находилась на обратной стороне Солнца, и только сегодня появилась в поле зрения Земли. По этой причине столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно. Не исключено, что до выхода на видимую сторону область уже произвела несколько крупных взрывов на обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов», — предположили в лаборатории. Если догадка окажется верной, то серия взрывов может продолжиться, и жители Земли увидят их в первые дни января.

Отмечается, что вспышка может быть названа «событием исключительной силы», так как по мощности в текущем солнечном цикле превышает предыдущие рекорды вдвое. Предварительно ей присвоили балл X5.0 (предыдущий рекорд, зафиксированный 14 декабря 2023 года, составил X2.8).

Ученые подчеркнули, что влияние этого явления на нашу планету полностью исключено, так как оно случилось на большом удалении от линии Солнце-Земля, на восточном крае звезды. «Основным воздействием стали потоки жесткого рентгеновского излучения высокой мощности, которые уже пришли к Земле и были поглощены верхними слоями атмосферы. Иных воздействий не ожидается, и выданный ранее благоприятный геомагнитный прогноз на весь период новогодних каникул сохраняется в силе», — пообещали они.

В ночь на 28 декабря можно было наблюдать редкое оптическое явление — лунное гало. Луна оказалась окружена «куполом» солнечного света, также в небе образовались световые столбы — все это возникло при отражении света от мельчайших ледяных частиц в воздухе.