Кучеров первым в сезоне НХЛ достиг отметки в 60 очков

Никита Кучеров набрал 61 очко в 37 матчах НХЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым достиг отметки в 60 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече с «Монреаль Канадиенс» Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу. Эти результативные действия помогли его команде победить со счетом 4:3. Он был признан второй звездой матча.

Всего в активе 30-летнего российского хоккеиста 61 очко (26 шайб плюс 35 передач) в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ, он лидирует в гонке бомбардиров и занимает второе место в гонке снайперов нынешнего сезона. Больше заброшенных шайб только у нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса — 29.

На данный момент «Тампа» набрала 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче, который состоится 3 января, «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Виннипегом».

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, за это время он дважды выиграл Кубок Стэнли. Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах.