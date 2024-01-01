Президент Венесуэлы Мадуро заявил о конце эпохи западных империй

Эпоха западных империй проходит, Соединенные Штаты в упадке, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Le Monde diplomatique.

Политик заявил о наступлении новой эпохи. «Эпоха западных империй определенно подходит к концу. Последняя из западных империй — американская — в процессе исторического спада, структурного и определенного», — подчеркнул Мадуро.

В апреле Мадуро послал к черту представителя Госдепа за угрозы ужесточить санкции.

В марте он дал короткие характеристики мировым лидерам. Американского главу Джо Байдена Мадуро назвал президентом, а бывшего президента США Дональда Трампа — прошлым. Путин, по его мнению, является «великим воином».

